В Татарстане капремонт пройдет почти в тысяче домов

936 многоквартирных жилых домов запланировано капитально отремонтировать в этом году в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. Объем финансирования программы на этот год составляет более 5,8 млрд рублей. Из этой суммы 3,7 млрд - средства граждан. Общая площадь домов, которые охватит капремонт, порядка 5,6 млн кв. метров.