В Татарстане ожидается шторм

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан». «Вечером 18 февраля и ночью 19 февраля на территории Республики Татарстан ожидается дальнейшее усиление северного ветра порывами до 21-26 м/с», – утонили в управлении.В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают жителям и гостям республики про меры безопасности в непогоду. Находясь на улице нужно постараться отыскать укрытие. Не стоит прятаться под деревьями или у стен домов, так как ветер может ломать ветви, срывать с крыш кровлю и снег. Смертельно опасно находиться под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.Водителям желательно воздержаться от дальних поездок и выезда за пределы населенных пунктов. Во время движения стоит соблюдать скоростной режим, избегая резких перестроений и торможений.