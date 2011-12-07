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Путину задали 20 вопросов, которые интересуют всех

ТАСС подготовило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

Владимир Путин дал интервью ТАСС. Его полная версия будет опубликована 20 февраля. Несколько видеофрагментов уже можно посмотреть а YouTube и в соцсетях.

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