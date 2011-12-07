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В Татарстане с начала года пресечено 13 попыток дать взятку автоинспекторам

Санкции статьи предполагают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Как сообщает Отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ, с начала года в Татарстане пресечено 13 попыток подкупить автоинспекторов. Так, 12 февраля в Арском районе кандидат в водители предложил сотруднику ГИБДД 15 тыс. рублей за положительную сдачу теоретического экзамена после истечения срока лишения водительских прав. Татарстанец был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее, 12 января, в Буинском районе был задержан еще один гражданин, который предложил сотрудникам ГИБДД незаконное денежное вознаграждение за то, чтобы в ПТС не вносили сведений об установке прежним владельцем автомобиля газобаллонного оборудования. В отношении этого татарстанца также возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Санкции статьи предполагают наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Также могут наложить штраф от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

КВ
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