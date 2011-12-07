В канун Дня знаний в Татарстане стартовала акция «Дети – детям»

Благотворительную акцию проводит Фонд имени Анжелы Вавиловой. По традиции школьники 1 сентября дарят учителям букеты цветов. Жителям Татарстана предлагают купить для учителя один общий букет от класса, а покупку остальных букетов заменить перечислением денег, равных по стоимости цветам, — на помощь тяжело больным детям. Слоган акции «Добро не завянет».

Акция «Дети — детям» проводится в четвертый раз, ее поддерживают школьники, родители, учителя. Как рассказал председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, в прошлом году акция помогла собрать почти 276 тысяч рублей для детей — подопечных Казанского хосписа. На эти средства были закуплены специализированное питание, лекарств и расходные материалы для медицинского оборудования.

Также Фонд имени Анжелы Вавиловой ведет сбор денег на покупку школьных принадлежностей для подопечных хосписа и пациентов отделения онкогематологии ДРКБ. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.