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Мэрия Казани о строительстве «Тюбетей Tower» у зоопарка: вопрос находится на стадии обсуждения

Ранее Талия Минуллина заявляла, что вероятно башня будет расположена рядом с новой частью зоопарка.

Вопрос строительства башни «Тюбетей Tower» у казанского зоопарка находится на стадии обсуждения. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе мэрии города.

«На ваш запрос сообщаем, что на сегодня вопрос находится на стадии обсуждения. Подробности станут известны позднее», — сказали в исполкоме.

При этом в Агентстве инвестиционного развития РТ отказались от официальных комментариев.

Напомним, что руководитель Агентства Талия Минуллина заявляла, что «Тюбетей Tower» может быть построен около нового зоопарка. 

КВ
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