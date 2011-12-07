Мэрия Казани о строительстве «Тюбетей Tower» у зоопарка: вопрос находится на стадии обсуждения

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Вопрос строительства башни «Тюбетей Tower» у казанского зоопарка находится на стадии обсуждения. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе мэрии города.
«На ваш запрос сообщаем, что на сегодня вопрос находится на стадии обсуждения. Подробности станут известны позднее», — сказали в исполкоме.
При этом в Агентстве инвестиционного развития РТ отказались от официальных комментариев.
Напомним, что руководитель Агентства Талия Минуллина заявляла, что «Тюбетей Tower» может быть построен около нового зоопарка.