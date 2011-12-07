У сельхозярмарок два хита: мясо и картошка

Это означает, что овощи, мясо и молоко можно купить напрямую у производителей, то есть заметно дешевле. Например, картофель за 10 рублей вместо 15 на обычных рынках.На Чеховском рынкеС полным сельхозярмарочным ассортиментом ознакомился наш корреспондент, побывавший в минувшее воскресенье на ярмарке Чеховского рынка. Традиционно казанцы запасы на зиму предпочитают делать в завершение сезона продаж - в основном в ноябре. Но уже в этот выходной на ярмарке Чеховского рынка наибольшее оживление наблюдалось именно возле фур с картофелем, где второй хлеб продавали по десятке за кило. Вторыми по популярности среди покупателей оказались мясные ряды. Говядина - 220 - 230 рублей, довольно редкая на рынках конина - тоже по 230. Самым дешевым мясом традиционно остается свинина - 200 рублей, 280 рублей уже приходилось выкладывать любителям баранины. В овощных лавках многие ценники - словно один: 15 рублей. Хочешь - бери за эти деньги килограмм лука, свеклы или моркови. А капусту и вовсе отдавали по 8. Литр разливного молока стоил 23 рубля. Для сравнения: на обычных рынках за него сейчас просят 30 - 32 рубля.Советуем обратить внимание на максимально низкую цену сахарного песка. 10-килограммовый мешок продукта здесь предлагали по 290 рублей. Напомним, на обычных рынках сахар сейчас продают по 40 рублей за кило, в супермаркетах - по 31. Не забыты на сельхозярмарках и городские жители окраин, которые держат во дворах частных домов кур, коз и другую живность. Для них сельчане привезли корма: рожь и овес по 6 рублей за кило, пшеницу и горох по 8, ячмень по 7 целковых.Во дворе школыВ минувшее воскресенье в Казани сельхозярмарки впервые работали не только на основных рынках, но и на 50 дополнительных площадках. Мы побывали на одной из таких, развернувшейся во дворе школы №114, что расположена в микрорайоне «Теплоконтроль». Местные жители не избалованы подобным вниманием. Поэтому народ, с энтузиазмом прихватив сумки и тележки, за пару часов буквально смел из кузова автомобиля доставленную картошку по червонцу за кило, а также другие овощи и продукты. Директор школы №114 Ляйля Кутдусова, как и все жители округи, считает такое расширение ярмарочных форматов крайне полезным.- Мы находимся в самом центре микрорайона, место удобное для жителей. Не надо ехать в центр, чтобы сделать запасы на зиму, а ведь это особенно важно для людей преклонного возраста. Поэтому, считаем, сельхозярмарки для удобства горожан необходимо проводить не только на крупных рынках, но и в больших удаленных микрорайонах, подобных нашему. О важности сельхозярмарок с их низкими ценами говорит и такой факт. Уже с утра в минувшее воскресенье на ярмарку Чеховского рынка приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики внимательно проинспектировал ассортимент, цены и пообщался с покупателями. Казанцы, особенно старшего возраста, выразили свое полное одобрение подобным социальным проектом прямых контактов сельхозпроизводителя со своими покупателями.