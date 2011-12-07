Четырем тысячам матерей первенцев из Татарстана назначены новые ежемесячные пособия

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка в семье назначена 4025 жительницам Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.Размер пособия на первенцев для татарстанских матерей в текущем году составляет 8 тыс. 490 рублей. Таков размер прожиточного минимума для детей, установленного в республике на II квартал 2017 года.Право на социальную поддержку имеют женщины, родившие или усыновившие малыша после 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на II квартал 2017-го. К примеру, семья из трех человек получит выплату, если ее совокупный доход не превышает 41 тыс. 139 рублей в месяц.Чтобы получить новую выплату, женщинам необходимо представить в отдел социальной защиты по месту жительства свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, справки о доходах членов семьи за год и реквизиты счета в банке.Самой первой в Татарстане новое пособие оформила 22-летняя Юлия Тарасова из деревни Сизнер Балтасинского района. Молодая женщина 4 января родила девочку, а 9-го числа вместе с младенцем выписалась из роддома. Супруги за сутки собрали необходимые документы для оформления выплаты и 11 января подали заявление в районный отдел соцзащиты.