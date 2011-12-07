Завтра в Казани состоится акция «Монетка на счастье»

Завтра, 19 сентября, на месте строительства второго стационара второго стационара казанского хосписа состоится благотворительная акция «Монетка на счастье». Акция пройдет в рамках марафона «Строим хоспис вместе».

С 11 до 13 часов на строительной площадке рядом с ТЦ «Порт», на ул. Братьев Батталовых, можно будет понаблюдать за строительными работами и бросить в раствор бетона монетку на счастье и здоровье. Также там будут установлены прозрачные кубы-накопители, в которые каждый желающий сможет оставить любую сумму денег. Все собранные средства пойдут на строительства нового стационара.

Как сообщает пресс-служба Благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой, во втором здании хосписа откроется взрослое отделение на 60 койко-мест для тяжелобольных людей, нуждающихся в паллиативной помощи и социальном уходе.

Полную информацию о марафоне «Строим хоспис вместе», о ходе сбора средств на строительство нового корпуса хосписа, о том, как идет строительство, можно найти в открытом доступе на сайте Фонда имени Анжелы Вавиловой.