Анна Макарова: «Мы не должны ждать изменений, мы должны совершать эти изменения сами»

Координатор татарстанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова проголосовала на избирательном участке в казанском лицее № 26.

Макарова рассказала, что на выборах проголосовали почти все активисты движения.

«Мы, молодые, не можем остаться в стороне от выборов. Сейчас — хорошая возможность высказать свою точку зрения и выбрать будущее, в котором мы хотим жить», — заявила Макарова.

Ранее глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал о «выездном контроле» на текущих выборах. Также Кондратьев сам проверил соблюдение антиковидных правил на избирательных участках РТ.