Заброшенных памятников фронтовикам в Татарстане не останется

Вся информация о выявленных мемориалах, памятниках воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, собрана в специальном выпуске военно-патриотического альманаха «Обелиск», посвященного 75-летию Великой Победы.

— По инициативе Татарстанского республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в республиканский план мероприятий по подготовке и проведению 75-летия Великой Победы была включена инвентаризация мемориальных комплексов, обелисков, памятников на могилах фронтовиков. Это огромная поисковая работа. В каждом районе к ней подключились главы администраций, военные комиссариаты. Наш альманах «Обелиск» стал для них большим подспорьем. Над памятниками взяли шефство ребята из организации «Волонтеры Победы», юнармейцы. Мы из районов получаем материалы с фотографиями и информацией о том, где и какие памятники уже отреставрированы, — рассказал председатель комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, член президиума Регионального отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России», председатель совета ТРО ВООВ «Боевое братство», воин-интернационалист, полковник запаса Службы внешней разведки РФ Рафаэль Шакирзянов.

Большую работу проводят ветераны по увековечиванию памяти героев. Например, недавно общеобразовательной школе № 67 Кировского района Казани было присвоено имя Анатолия Ивановича Чехова. Он попал на фронт 19-летним парнем, участвовал в Сталинградской битве. Снайпер Чехов за годы войны уничтожил 256 фашистов и был представлен к званию Героя Советского Союза. Но самолет с наградными документами был сбит и сгорел. Восстановить документы не удалось, и награждение не состоялось. После войны Анатолий Чехов работал на «Тасме». В скором времени запланировано установить на здании научно-производственного предприятия «Тасма» мемориальную доску в его честь.

Еще один масштабный проект «Боевого братства» — установка памятных досок на зданиях, где в годы Великой Отечественной войны располагались эвакогоспитали.

В республике действовали 103 эвакогоспиталя, большинство из них находились в Казани. Установка памятных досок будет осуществляться «Боевым братством» совместно с администрацией Казани, Министерством здравоохранения РТ и Министерством культуры РТ в рамках работы межведомственной комиссии по увековечению памяти деятелей, внесших значительный вклад в развитие республики.

Председатель республиканского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ полковник Владимир Логачев рассказал, что по предложению ветеранских организаций 26 медицинских работников из районов Татарстана были награждены памятной медалью «За самоотверженность». Награды медикам за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией, были вручены в Казанском Кремле от имени Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ и Общественной палаты РТ. Пока готовились наградные листы, два врача, которые были в этом списке, умерли от коронавируса. Врачи сейчас действительно находятся на передовой этой борьбы, и им необходима любая поддержка.