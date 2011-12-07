В Суворовском училище открылся ледовый дворец

В торжественном открытии ледового дворца «Суворовец» на территории Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он отметил, что в республике достаточно большое внимание уделяется физической культуре и спорту, не исключением является и хоккей. Сейчас в республике 43 крытых ледовых дворца, 655 открытых хоккейных коробок, многие из которых оборудованы теплыми раздевалками. Алексей Песошин подарил Суворовскому училищу сертификат на 100 тыс. рублей для приобретения спортивного инвентаря и оборудования, сообщает ИА «Татар-информ».В режиме видеосвязи глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров от имени жителей муниципалитета поблагодарил руководство республики «за грандиозный и впечатляющий своей красотой подарок к Новому году».Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева подарила ледовой арене «Алтын Барс» сертификат на спортивное оборудование. Ледовый дворец «Суворовец» может вместить на трибунах 296 зрителей. Общая площадь ледовой арены - 1,6 тыс. кв. метров. Ледовая арена «Алтын Барс» в Дрожжановском районе построена по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 годы». В административном здании размещаются четыре раздевалки на 96 мест, тренерская, медицинский кабинет. Хоккейная коробка оборудована тентовым навесом.