В Казани начинается резкое похолодание с 18 декабря

В Казани ожидается резкое похолодание с вечера 18 декабря. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

«К нам придет северо-западный антициклон, он обеспечит заток очень холодного, арктического воздуха», — пояснил собеседник агентства.

Ночью температура воздуха составит -20 градусов, в отдельных районах — -26 градусов.

Похолодание будет резким, но коротким. Во вторник в Казань вернутся атмосферные фронты, давление понизится. Возможны осадки, уточнил Аухадев.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 декабря, столбики термометров днем не превысят отметку в -16 градусов, а ночью опустятся до -23 градусов.