Отсутствие крещенских морозов не помешало купаниям

По сложившейся традиции в этот праздник (в разных конфессиях христианства его отмечают в разные дни) верующие следуют примеру Иисуса Христа и окунаются в прорубь. В России на этот день обычно приходятся самые сильные в году морозы. Поэтому и купание в наших условиях носит экстремальный характер. Во льду неподалеку от берега водоема вырезается прорубь, чаще - в виде креста, называемая иорданью.В храмах после ночных и утренних богослужений вода освящается. Считается, что крещенская вода приобретает целебные свойства. Верующие используют освященную воду для питья, окропляют ею свое жилище, веря, что это принесет здоровье и благополучие.Особо стойкие купаются в проруби, что, в принципе, не является обязательной процедурой, хотя воду перед этим освящают священнослужители.- Церковь снисходит к человеку и освящает проруби в эти дни, чтобы молитвенно поддержать купающихся, чтобы обезопасить их. Но для любого из верующих в эти святые дни принципиально важным должно оставаться посещение храма, совместная молитва и единение вокруг Чаши Христовой, к чему призывает нас сам Бог, - говорит настоятель архиерейского подворья священномученика Кирилла иеромонах Филарет (Кузьмин). Он добавляет, что купание в проруби - личное дело каждого человека. Церковь призывает не относиться к этому как к обязательному ритуалу. Если у человека крепкое здоровье, то ему можно и окунуться в прорубь.Считается, что купание в этот день обладает сильными целебными свойствами. Действительно, кратковременное воздействие низких температур не должно навредить здоровому человеку, а полученная организмом встряска способствует укреплению защитных сил.Строгих правил купания в иордани не существует, однако сложилась традиция троекратного погружения в воду с головой. Чаще всего при этом крестятся, произнося «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа».Следует понимать, от погружения в ледяную воду многим лучше воздержаться. Первое о чем предупреждают медики - нежелательно окунаться с головой, что может вызвать опасное рефлекторное сужение сосудов. По той же причине ни в коем случае нельзя нырять в прорубь вперед головой. От купания следует отказаться лицам, страдающим простудными заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЦНС, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания.В Казани вчера было организовано семь мест для крещенских купаний: шесть иорданей и купель при церкви «Живоносный источник» в поселке Савиново. Корреспонденты «КВ»посетили иордань на реке Казанки близ храма-памятника Нерукотворного образа Спасителя.Условия для желающих искупаться оказались, прямо скажем, суровыми - не было оборудовано мест, где люди могли бы согреться. Для переодевания имелись две кабинки, огороженные полиэтиленом. Рядом с прорубью дежурили спасатели, а неподалеку стояла карета скорой помощи.Погода оказалась не слишком свойственной для дня Крещения - температура воздуха установилась около 0 градусов. Однако вода от этого теплее не стала. Многие купальщики, участвующие в традиционном погружении не первый год, отметили, что в морозную погоду купаться даже легче. Видимо, вода кажется теплой по сравнению с морозным воздухом.Тем не менее, решившихся окунуться оказалось немало. Преобладали мужчины, хотя и женщины тоже присутствовали. А уж если говорить о возрастах, то среди купальщиков были, что называется, «и стар, и млад».Перед тем как окунуться, желающим было необходимо отстоять небольшую очередь. Корреспондент «КВ» побеседовал с одним из пришедших, молодым мужчиной по имени Виталий. Он заметно нервничал, объяснив, что впервые решился окунуться. Но уже через пару минут его глаза горели от восторга, а на вопрос «Ну как?» он только поднял вверх большой палец и улыбнулся.Сами корреспонденты ограничились тем, что умылись освященной водой. Может быть в следующем году...