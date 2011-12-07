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«Хрустальное перо» - 2020: стартовал прием заявок

В прошлом году поступило 1,5 тыс. конкурсных работ.

В РТ стартовал прием заявок на конкурс-премию «Бэллур калэм» — «Хрустальное перо», сообщает оргкомитет премии.

Работы принимаются до 13 апреля. Их можно направить по адресу: 420080, г. Казань, ул. Декабристов, 179 с пометкой «На XXIII конкурс (премию) в сфере журналистики и массмедиа РТ „Бэллур калэм“ — „Хрустальное перо“».

Справочная информация: (843) 555-85-11, 555-76-03.

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