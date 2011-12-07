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Во время рейда в Казани на спецстоянки отправили 62 автобуса из-за неисправностей

У автобусов, снятых с маршрута, были обнаружены неисправности рулевого управления и тормозной системы.

В Казани с 8 по 15 апреля Госавтоинспекция Казани провела профилактическую операцию «Автобус», во время которой было проверено более 4 тыс. автобусов, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

За нарушение правил дорожного движения в отношении водителей было составлено более 1400 административных материалов. Выявлено восемь фактов нарушений требований проведения предрейсового медосмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния автобусов.

Выявлено более 400 фактов, когда автобус вышел на маршрут в технически неисправном состоянии. Из них 62 автобуса были отправлены на спецстоянку, поскольку у них оказалось неисправно рулевое управление и тормозная система.

КВ
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