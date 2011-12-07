Казань наладила прямое авиасообщение с Ярославлем. Ранее из-за пандемии коронавируса полеты были приостановлены, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Так, с 19 мая воздушными суднами CRJ-200 рейсы будут осуществляться два раза в неделю. По вторникам из Казани в Ярославль вылет запланирован на 16.20, из Ярославля в Казань – в 18.30. Отправление по четвергам из Казани в Ярославль будет осуществляться в 16.50, из Ярославля в Казань – в 19.00.

Самолеты рассчитаны на 50 пассажиров. Пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро» сообщает, что во время полета все граждане должны находиться в масках и перчатках.