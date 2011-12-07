В Казани все работники «скорой» получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами

В Казани все работники «скорой» получили выплаты за работу с коронавирусными больными, сообщил главврач ССМП Казани Фарид Галяутдинов.

Так, последние выплаты за апрель получили 116 врачей «скорой» (по 50 тыс. рублей), более 200 фельдшеров и около 80 водителей (по 25 тыс. рублей). Гиляутдинов напомнил, что приоритетом при составлении списков на выплаты был факт работы с зараженными COVID-19.

«Лишь бы был документ, подтверждающий, что человек обслуживал пациента с Covid-положительным результатом, который есть в регистре именно этих пациентов. Мы оттуда берем фамилию пациента и смотрим, кто его обслуживал, а потом их включаем в список», — сказал главврач.