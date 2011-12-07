В Татарстане театры могут открыться в середине июля. Об этом заявил главный режиссер театра им. Камала, секретарь союза театральных деятелей РФ, председатель татарстанского отделения Фарид Бикчантаев.

«Как нам сказало министерство, мы должны будем открыться в середине июля, выйдя из отпуска, — с 1 июня все театры отправляются в отпуска. Где-то в начале августа мы собираемся открыть сезон и играть свои спектакли», — сказал Бикчантаев.

Он уточнил, что все 16 государственных театров получают бюджетные средства для выплаты зарплат и на постановки. Также минкульт РТ оказал поддержку частным театрам. В республике не закрылся ни один театр и не уволен ни один актер, отметил Бикчантаев.