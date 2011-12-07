Учеников казанской гимназии №175 наградят за проявленное мужество

Учеников гимназии № 175, которые во время трагедии помогали другим ребятам эвакуироваться из здания, наградят за проявленное мужество. Такое заявление сделала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Важно отметить, что среди тех, кто активно принимал участие в этой, если можно так сказать, спасательной операции есть и дети. Списки сейчас готовятся, где учителя и сами школьники поименно сообщают, что ученик такого-то класса помогал выводить детей. Кто-то помогал баррикадировать вместе с учителем двери. Это ученики с 5-го по 11-й класс», — сообщила Галимова.

Эти ребята будут поощрены за проявленное мужество. Она также отметила, что учителя школы сработали профессионально и сделали всё возможное, чтобы обеспечить безопасность детей.

Ранее родители одного из первых классов гимназии №175 обратились к властям с просьбой наградить трёх учителей, сделавших, по их мнению, больше всего для спасения класса, когда вооружённый 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание и открыл стрельбу из охотничьего ружья.