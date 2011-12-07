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На работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери привлечено 2 млрд рублей пожертвований

Открытие собора запланировано на 21 июля.

На работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери привлечено 2 млрд рублей добровольных пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В столице Татарстана завершены все строительные работы по воссозданию Казанской иконы Божией матери, на эти работы было привлечено 2 млрд рублей добровольных пожертвований, а также средства из республиканского фонда по возрождению памятников.

На открытие собора приедет Патриарх всея Руси Кирилл.

Начало Крестного хода запланировано на 7.00, а церемония освящения Собора на 10.00.

Кроме этого организаторы мероприятия призывают всех соблюдать социальную дистанцию, а также надевать маски. 

КВ
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