На работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери привлечено 2 млрд рублей пожертвований

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На работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери привлечено 2 млрд рублей добровольных пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В столице Татарстана завершены все строительные работы по воссозданию Казанской иконы Божией матери, на эти работы было привлечено 2 млрд рублей добровольных пожертвований, а также средства из республиканского фонда по возрождению памятников.
На открытие собора приедет Патриарх всея Руси Кирилл.
Начало Крестного хода запланировано на 7.00, а церемония освящения Собора на 10.00.
Кроме этого организаторы мероприятия призывают всех соблюдать социальную дистанцию, а также надевать маски.