Турецкий инфекционист: Ситуация в Турции ухудшилась из-за русских туристов

Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась после открытия границ для российских туристов.

«Наша самая большая ошибка в том, что мы по непонятным причинам пытались уговорить Россию отправить туристов в нашу страну», — цитирует эксперта газета Gazete Oxygen.

По мнению инфекциониста, в первую очередь что «Дельта»-штамм коронавируса распространяется российскими туристами. Если раньше один носитель передавал вирус в среднем на уровне 2,5, то теперь цифра увеличилась до 4 человек.

«Собственно говоря, в Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать россиян», — резюмировал Джейхан.