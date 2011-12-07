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Турецкий инфекционист: Ситуация в Турции ухудшилась из-за русских туристов

Эксперт призвал закрыть страну для россиян, распространяющих «Дельта»-штамм COVID-19.

Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась после открытия границ для российских туристов.

«Наша самая большая ошибка в том, что мы по непонятным причинам пытались уговорить Россию отправить туристов в нашу страну», — цитирует эксперта газета Gazete Oxygen.

По мнению инфекциониста, в первую очередь что «Дельта»-штамм коронавируса распространяется российскими туристами. Если раньше один носитель передавал вирус в среднем на уровне 2,5, то теперь цифра увеличилась до 4 человек.

«Собственно говоря, в Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать россиян», — резюмировал Джейхан. 

КВ
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