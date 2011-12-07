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В Казани на 100 баллов ЕГЭ сдали 125 выпускников

По сравнению с прошлым годом ученики показали лучшие результаты по 5 предметам.

В этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 125 казанских школьников, максимальные баллы по русскому языку набрало 46 выпускников.

Казанские выпускники показали результаты по сдаче ЕГЭ выше, чем в среднем по России. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

«Средний балл по русскому языку выше общероссийского на 3 пункта, а по математике — на 5 пунктов. По сравнению с прошлым годом казанским выпускникам удалось улучшить средний балл по 5 предметам из 14», — сказал спикер.

Сейчас же ученикам предстоит поступать в вузы страны, подробнее по новых правилах поступления читайте в нашем материале

КВ
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