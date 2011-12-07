Таслима Низами: Песни льются из моей души!

Мы рады, что Таслима Низамиевна побывала в гостях у редакции «Казанских ведомостей». В чем секрет успеха ее песен? Что помогло победить тяжелый недуг? Как после 60 лет обрести женское счастье? Об этом беседа с нашей гостьей.

«Запела не от хорошей жизни»

— Таслима Низамиевна, как и когда вы стали сочинять песни?

— Стихи сочиняла с детства, а песни начала писать после рождения среднего сына Ильшата. До 8 месяцев он вообще не спал и много плакал. Успокаивался только тогда, когда я пела. Перепела ему все — и татарские, и русские песни, а потом пришлось писать собственные.

Мне кажется, во мне живет душа человека, который когда-то был поэтом и музыкантом. Я нотной грамоты не знала, мне как будто кто-то наигрывал мелодии и нашептывал стихи. Я их запоминала или просыпалась ночью: «Дайте диктофон! Надо песню записать, пока не забыла!»

Хотела поступить в консерваторию, чтобы познакомиться с азами композиторского искусства, но меня не взяли. Композитор Риф Гатауллин сказал: «Не учи музыкальную грамоту, иначе потеряешь свою самобытность».

— А как стали петь?

— Запела не от хорошей жизни. Мои песни исполняют популярные артисты, они звучат на радио, телевидении, а гонорарные отчисления автору небольшие. В какой-то момент я поняла, что могу петь сама.

Когда работала на авиационном заводе, ходила в хор. В те годы художественная самодеятельность была на высочайшем уровне. Мы исполняли сложные произведения, например, Баха, Моцарта… Так что вокальная подготовка у меня все-таки была. Понимаю, что я не профессиональная вокалистка. Но сцена влекла меня с детства. Еще в младших классах, не знаю почему, говорила, что буду журналистом-артистом. Все сбылось!

А сейчас хочется жить спокойной, размеренной жизнью, без гастрольной суеты, волнений и переживаний. К счастью, о том, как прокормиться, думать не приходится — дети помогают.

«Не было бы интернета — давала бы концерты»

— Вы успешно завоевываете слушателей и зрителей в интернет-пространстве…

— Интернет для возрастных людей — это спасение, особенно в период пандемии. Мы сидим дома, а хочется пообщаться, показать свои песни огромной аудитории. Современные технологии дают такую возможность, и ею надо пользоваться. Но если бы не было интернета — давала бы концерты.

В интернете у моих песен много просмотров. Есть у меня в «Ютубе» и свой канал. Сижу в соцсети «ВКонтакте». Люди пишут теплые, добрые слова. Из Самарской области сообщили, что моя песня «Карусель» стала гимном их деревни. Две бизнес-леди написали, что песня «Как прекрасна жизнь» — лейтмотив их жизни. Они напевают ее и когда хорошее настроение, и когда возникают трудности: песня помогает им справиться с проблемами! Очень приятно получать такие отклики.

— Легко было освоить интернет?

— Моими учителями стали сыновья Ильшат и Иршад. Перед уходом на работу они мне как первоклашке задают задание: освоить это, это и это. Потом проверяют, как я справилась. А еще благодаря интернету мы собираемся всей семьей — к нам подключаются сын Ильнар из Елабуги с семьей и сыновья Ильшат и Иршад, которые живут, работают и одновременно учатся в Германии.

— Семейные онлайн-посиделки…

— Какие посиделки?! Разве с моими детьми спокойно посидишь?! Они постоянно что-то придумывают. Вот заставляют меня учить английский!

«Дети — моя гордость!»

— Таслима Низамиевна, ваша дочь — педагог, старший сын — спортсмен, средний — лингвист-переводчик, младший — ученый-генетик… В чем секрет воспитания таких разных и успешных детей?

— Дети — моя гордость. Дочь Гульнар преподает в детской школе искусств. Ильнар, детский тренер по айкидо и джиу-джитсу, живет в Елабуге. Ильшат пишет докторскую диссертацию по английской лингвистике в Германии. Он свободно говорит на 5 языках. Переводит мои стихи и песни на английский язык. И расширяет географию моего творчества. Иршад закончил аспирантуру КФУ. Он кандидат наук. У детей с самого раннего возраста должна быть свобода и ответственность. С 5 лет доверяла им деньги, отпускала в магазин за покупками. Старалась не подавлять, а развивать их любопытство, таланты. Младший сын с детства был исследователем, например, разбирал аккордеон, чтобы узнать, как он устроен, и понять: кто же там поет?

На днях он женился! Его избранница добрая и умная. Вот сегодня в моей большой семье настоящий праздник. Самые близкие люди тепло общались. Сыновья сами играли на гитаре, пели. Сидела и любовалась детьми.

А ведь были и тяжелые времена. Я во многом отказывала себе, но находила деньги, чтобы обучать их, чтобы они ходили в разные кружки. В детей необходимо вкладываться, создавать им все условия для развития. Секрет: вовремя уловить, чем интересуется твой ребенок. Все эти усилия будут обязательно вознаграждены в будущем. Могу сказать, что я счастливая мама!

— Что вам помогает преодолеть тяжелые испытания судьбы?

— Поддержка близких, природный оптимизм. И еще я поняла, что просто жить хочу сильно! Жить счастливо!

Был у меня друг — писатель, поэт Гакил Сагиров из города Димитровграда. Он тоже болел, не мог ходить, передвигался на коляске, его руки не действовали, но он продолжал писать, зажимая карандаш в зубах. Когда мне сделали операцию, он заставлял привозить его ко мне за лето три раза. Его приносили на руках. И это была такая мощная поддержка. Он заряжал меня своим жизнелюбием. Это был наглядный пример того, что надо жить, несмотря ни на что.

«Тысячу раз прости меня»

— Таслима Низамиевна, у вас такая потрясающая любовь — настоящая «Санта-Барбара»…

— Да. Мы познакомились в студенческие годы, когда поехали на уборку картошки. Иван — парень из кряшенского села. Это была любовь с первого взгляда. Вернулись в Казань. На ноябрьские праздники Иван поехал домой, в свою деревню. Я приехала в соседнюю деревню в гости к подруге, и мы решили навестить Ивана. 12 километров шли пешком. Устали, замерзли. Иван показал повестку в армию: «Завтра ухожу служить…» Думали, что расстаемся на два года, а оказалось, на 40 лет.

— Почему расстались?

— Тогда телефонов не было. Мы писали друг другу письма. Получилось какое-то недопонимание. Я обиделась. Иван тоже. Вышла замуж за хорошего человека. У нас родились дочь и три сына. Но я понимаю, что всю жизнь любила Ивана.

Ему посвящены многие мои песни. Они писались слезами. «Тысячу раз прости меня», «Счастье нужно и мне», «Оныттырма» — эти и другие песни о прекрасной любви.

Я всю жизнь ждала его. Однажды получила подарок из Нижневартовска. Это был подарок от Ивана. Радости моей не было предела! Зашла на его страницу в соцсетях и увидела — она вся в моих песнях! Он, оказывается, следил за моим творчеством. У меня тогда был тяжелый период, я уже собиралась умирать. Написала ему сообщение. Он ответил. Рассказал, что после армии специально уехал подальше — в Сибирь, женился. Жена умерла в 2013 году. Мы обменялись телефонными номерами, стали общаться. В 2018 году полетела к нему в Нижневартовск.

Счастье 40 лет спустя

— Не страшно было лететь в неизвестность?

— Очень страшно! Села в самолет и думаю: «Эй, девушка, куда тебя понесло! 40 лет прошло! Ты же ничего о нем не знаешь…» Были мысли: а вдруг он не встретит? Что я буду делать одна в незнакомом городе за 2 тысячи километров от дома?

Разговорились с Мариной — женщиной, которая сидела в соседнем кресле. Рассказала ей нашу с Иваном историю, поделилась тревогами. Она сказала, если меня никто не встретит, то я смогу пожить несколько дней у нее. Иван встретил с огромным букетом цветов, обнял меня, и мы оба расплакались от счастья.

Марина написала мне сообщение: «До последнего наблюдала за вами, не могла налюбоваться. Вы такая красивая пара, будьте счастливы!» И вот с тех пор мы с Иваном вместе. Он познакомил меня с двумя сыновьями.

В Нижневартовской мечети провели никах.

— Как дети отнеслись к таким переменам в жизни мамы?

— Хорошо. Сыновья Ивана сначала не хотели отпускать его в Казань. Но потом поняли, что это решение правильное. Мои дети приняли Ивана очень тепло. Они полюбили его, потому что видят, с каким вниманием и заботой он относится ко мне. Говорят: «Мама, мы счастливы, если счастлива ты». Я счастлива!