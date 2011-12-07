Греческий художник превратил стену в татарский деревенский дом

Так необычно и оригинально здание преобразилось в рамках пятилетней паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Проект осуществляется Институтом исследования стрит-арта (Санкт-Петербург). В нем принимают участие известные художники России и Европы. Димитрис Таксис - художник из Афин, он работает во многих жанрах: от граффити и комиксов до монументальной городской жанровой живописи. Родился в Польше в творческой польско-греческой семье. Димитрис свой путь в искусстве начал подростком с граффити - нелегального неймрайтинга, лишь много лет спустя получил классическое художественное образование. Его узнаваемый стиль гармонично сочетает мастерство классического живописца со смелостью уличных художников, а монументальные работы в городской среде всегда основаны на местном материале и контексте. Идея работы «Обед» возникла во время исследовательской экспедиции кураторов проекта в село Елхово Альметьевского района, где находится удивительный музей, созданный уроженцем села Халиуллой Ахметшиным в 60-х годах. Сегодня музей возглавляет Мадина Газизова. Посещение музея дало множество материалов не только для работы Таксиса, но и для всей паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Изучение собрания музея в Елхово, а также книги «Декоративно-прикладное искусство казанских татар» и консультация с ее автором - доктором искусствоведения Гузелью Валеевой-Сулеймановой, помогли художнику воссоздать традиционный интерьер и атмосферу татарского дома. Кстати, гуси на картине появились не случайно. Эти птицы в хозяйстве татар всегда занимали особое место, и даже во время холодов гусыню и ее гнездо держали под кроватью в доме.