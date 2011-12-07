В Альметьевске художники создадут огненную скульптуру по мотивам сказок о самоизоляции

В Альметьевске петербургские художники-керамисты создадут огненную скульптуру по мотивам сказок о самоизоляции, которые художникам рассказала местная жительница Алина Сафина. Трансляцию рождения нового арт-объекта можно будет посмотреть по ссылке в 19.30, сообщают организаторы.

«Скульптуры в своей работе, размышляют о сне и яви, о мыслях и формах, о ценностях материального и духовного, о полной переоценке внешнего и внутреннего миров, случившейся в этом году. У каждого из нас есть своя история о том, что же случилось в 2020 году. И в созданной скульптуре каждый найдет что-то свое», — уточняется в сообщении.

Скульпторы отмечают, что их работа является рождением «нового мира» из огня. Скульптура транслирует состояние человека, измененное новыми условиями.

Напомним, сказка Алины Сафиной победила в народном голосовании сбора «Сказок наших дне», который проводили сотрудники петербургского Института исследования стрит-арта.