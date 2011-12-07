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Галимова: Инициатива о введении звания «Герой Татарстана» пока ничем не подкреплена

Оценка перспектив учреждения нового звания будет возможна только после того, как инициатива наберет необходимую нормативную базу.

Оценить перспективы учреждения новой госнаграды «Герой Татарстана» можно будет только после того, как инициатива наберет необходимую нормативную базу, заявила глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Должен быть подготовлен пакет документов относительно кого, в какой форме присуждение нового звания должно происходить, за какие заслуги. В данном случае, это как раз прерогатива законодателей», — отметила Галимова.

Напомним, что с инициативой ввести новую госнаграду выступил вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов. 

КВ
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