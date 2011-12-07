Галимова: Инициатива о введении звания «Герой Татарстана» пока ничем не подкреплена

Оценить перспективы учреждения новой госнаграды «Герой Татарстана» можно будет только после того, как инициатива наберет необходимую нормативную базу, заявила глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Должен быть подготовлен пакет документов относительно кого, в какой форме присуждение нового звания должно происходить, за какие заслуги. В данном случае, это как раз прерогатива законодателей», — отметила Галимова.

Напомним, что с инициативой ввести новую госнаграду выступил вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов.