Казани и Набережным Челнам нужны новые очистные сооружения

Республика Татарстан входит в число наиболее экономически развитых регионов России. Ее потенциал составляют крупные промышленные предприятия, обеспечивающие своей продукцию всю нашу огромную страну. Однако поступательное увеличение промышленного производства неизбежно ведет к увеличению объема отходов. И зачастую в республике фиксируются несанкционированные сбросы этих отходов, промышленных стоков в реки и озера. Но и те сбросы отходы, которые проходят через фильтры, также несут опасность для окружающей среды. Более того, многие комплексы очистных сооружений используются уже многие десятки лет и пришли фактически в негодность, не выполняя своей функции. Такую оценку экологической ситуации в Татарстане дала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Татарстан Марина Патяшина в ходе идущей сейчас в Кабмине РТ коллегии ведомства.

Наиболее худшая ситуация с состоянием очистных сооружений сейчас сложилась в Бугульминском и Альметьевском районах. Здесь необходимо принять срочные неотложные меры по их реконструкции. Требуют обновления очистные сооружения также и в крупных городах республики — Набережных Челнах и Казани.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что самая острая проблема с качеством воды в Татарстане — у сельчан.