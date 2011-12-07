Самая острая проблема с качеством воды в Татарстане – у сельчан

Чистая вода, пригодная по всем санитарным нормам для употребления населением Татарстана, поступает не во все населенные пункты республики. Особенно страдает от некачественного водоснабжения сельское население республики. Вода поступает к ним из подземных артезианских скважин и не проходит весь необходимый цикл очистки. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась сейчас в Камско-Устьинском и Алексеевском районах. Поэтому здесь необходимо срочно принять меры к установке требуемого оборудования для фильтрования воды.

К решению этого жизненно важного для населения вопроса к руководству республики обратилась руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина в ходе идущей сейчас в Кабмине РТ коллегии ведомства.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что 30 процентов татарстанцев страдают от ожирения из-за дефицита йода.