Поздравление Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, председателя совета Ассамблеи народов Татарстана Ф.Х.Мухаметшина с Международным днем родного языка

Уважаемые татарстанцы! Поздравляю вас с Международным днем родного языка, который отмечается 21 февраля. Эта памятная дата была учреждена 17 ноября 1999 года на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в целях привлечения внимания мировой общественности к проблеме защиты и сохранения языкового и культурного многообразия. Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу, и с тех пор этот праздник отмечают во всех уголках земного шара.Любой живой язык постоянно находится в движении, пополняется новыми словами и понятиями, изменяется в соответствии с обновленными правилами и стилистическими нормами. Выдающийся немецкий философ Фридрих Ницше считал, что «язык - это наследие, получаемое от предков и оставляемое потомкам. Наследие, к которому надо относиться со страхом и уважением, как к чему-то священному, неоценимому и недоступному для оскорбления...» На сегодняшний день, по разным оценкам, в мире насчитывается более семи тысяч языков и диалектов. Однако, как и все живое, языки общения могут умирать. В последнее время их количество стремительно сокращается и многие находятся под угрозой полного исчезновения. Это в определенной степени связано с динамичным развитием коммуникаций, давлением глобализации, миграцией населения и вызывает общую тревогу. Российское государство давно является домом для сотен народов со своей многовековой историей, собственной лингвистической средой и самобытной культурой. Безусловно, уважительное отношение к родному языку и желание говорить на нем должны воспитываться с детских лет. В этом процессе весомую роль играют семья, родители и школьные учителя, поскольку культуру речи детей и подростков формирует именно повседневное общение. Не менее значимы законодательное регулирование, целенаправленные шаги государства по формированию и поддержанию полилингвизма, просветительская деятельность общественности. Именно поэтому у себя в Татарстане мы придаем большое значение вопросам духовно-нравственного воспитания, сохранения этнокультурной идентичности, развитию национальных языков и литератур, расширению сферы языкового внутри- и межнационального общения, проявлению уважительного отношения к обычаям и традициям всех народов.Дорогие друзья! Международный день родного языка - это праздник, когда каждый житель планеты имеет возможность ощутить себя частичкой своего народа, приобщиться к культуре и обычаям предков. От всей души желаю никогда не забывать своих истоков, ибо истинная любовь к Родине немыслима без любви к родному языку! Вместе с тем будьте внимательнее и терпимее друг к другу, к своим иноязычным соседям, коллегам, друзьям! И пусть для каждого жителя нашей многонациональной республики этот день всегда будет праздником мира, добра и согласия!