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Метшин рассказал самозанятым казанцам о встрече с Мишустиным

Премьер-министр РФ отметил работу с самозанятыми в Казани.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу с самозанятыми в Казани. Об этом рассказал Ильсур Метшин во время встречи с представителями данного сегмента бизнеса, сообщает Inkazan.

«Отметил Казань, сказал, что мы одними из первых эту работу начали, что он очень внимательно следит за тем, чтобы эта работа и этот сегмент бизнеса в России развивался», — рассказал градоначальник.

Кроме того, Метшин заявил, что вопрос самозанятых беспокоит не только исполком, но и региональное правительство, а также руководство страны, поэтому Мишустин уделяет этой проблеме большое внимание.

«Ваши предложения и пожелания, мы донесем, что называется, до самого верха», — пообещал Метшин.

КВ
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