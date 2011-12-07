Минздрав РТ прокомментировал обвинение нижнекамца, чья мать умерла в стационаре больницы

В Минздраве РТ прокомментировали обвинение нижнекамца, чья мать умерла в стационаре больницы. Мужчина считает, что медработники заразили его маму коронавирусом.

В сообществе социальных сетей житель Нижнекамска рассказал, что причиной смерти его мамы стал COVID-19. Однако в свидетельстве указан другой диагноз.

«В медицинском свидетельстве о смерти указали, что причина смерти — дистресс (состояние страдания, при котором человек не смог полностью адаптироваться к стрессовым факторам), а состояние, приведшее к дистрессу указали коронавирус», — написал он.

При этом мужчина предположил, что заразиться коронавирусом его мать могла из-за приходивших к ней медработников в связи проблемами с пищеварением. Сама же женщина, по его словам, соблюдала строгую самоизоляцию и гостей не впускала. Из средств защиты на них были только маски, рассказал он.

После визитов врачей она стала резко кашлять, поднялась температура, а МРТ показало поражение лёгких. Скончалась его мама в больничном стационаре.

«Такими вот письменными манипуляциями и получается, что в Нижнекамске, как и по всему Татарстану, никто не умирает от коронавируса. А вот при получении тела из специального коронавирусного модуля (сделан отдельный морг) кроме меня были ещё два человека и это в один день», — добавил он.

На жалобу обратили внимание и представители Минздрава РТ. Они выразили свои соболезнования мужчине и уточнили, что все сотрудники медслужб либо вакцинированы, либо имеют антитела. Также перед началом рабочей смены они проходят термометрию.

«Единственный способ обезопасить себя на данном этапе — пройти вакцинацию», — резюмировали в ведомстве.