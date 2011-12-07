Минниханов доложил Путину о выплатах татарстанским врачам

Дополнительные федеральные выплаты за работу с зараженными коронавирусом пациентами получили более шести тысяч татарстанских медработников. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил Минниханов, всего за апрель 6048 медицинских работников получили «выплаты стимулирующего характера» в размере 179 млн рублей. После он доложил, что в целом развернуто 2 577 коек в 26 лечебных учреждениях республики, 31% из них — занят.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Путин поддержал выдвижение Минниханова на должность руководителя республики на следующий срок. По словам российского президента, Татарстан по основным показателям является лидером среди всех субъектов страны.