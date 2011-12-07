Празднование Ураза-байрам состоится в онлайн-режиме

Празднование Ураза-байрам состоится в этом году в онлайн-режиме. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте Духовного управления мусульман РТ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, несмотря на пандемию коронавируса, верующие «с честью» выдержали испытание на верность идеалам ислама. И дабы не допустить распространения инфекции COVID-19 по случаю окончания Рамадана празднование проведут в онлайн-формате в 6:30 утра на сайте ДУМ РТ и на YouTube-канале «Хузур ТВ».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Путин призвал отметить окончание поста и праздник Ураза-Байрам дома. Глава государства отметил, что в силу нынешней обстановки в стране всем мусульманам пока лучше отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе.