В сети появилась петиция о привлечении к уголовной ответственности учредителей «Финико»

В сети появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности создателя компании «Финико» Кирилла Доронина и остальных учредителей — Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Написана она на имя Президентов России и Татарстана, а также в адрес Генеральной прокуратуры России и прокуратуры Татарстана.

«[Они] занимались вовлечением людей в пирамиды в офлайне и онлайне используя технологии сетевого маркетинга», — отмечается в маркетинге. Также в петиции есть требование заблокировать счета «Финико» и вернуть «вложенные обманным путем» деньги вкладчикам.

Напомним, Центробанк РФ признал компанию финансовой пирамидой. Уже некоторое время вкладчики не могут вернуть своий деньги, инвестированные в «Финико». Основатель компании Кирилл Доронин периодический проводит прямой эфир в своем Инстаграм. Так, в одном из них он сообщил, что не может выйти на связь с остальными партнерами. Позже, в конце прошлой недели вышли в прямой эфир Сабировы и Зыгмунтович, заявив, что они не являются учредителями «Финико», а все приказы им по деятельности компании отдавал лично Доронин. В понедельник, 19 июля снова в прямом эфире Доронин пообещал вкладчикам вернуть деньги. Тем временем, в МВД были поданы первые заявления на учредителей «Финико».