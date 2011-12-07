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Ростехнадзор нашел нарушения в казанской Академии тенниса имени Тарпищева

Организация не соблюдала все требования безопасности, считают в ведомстве.

В Академии тенниса имени Тарпищева выявлено девять нарушений требований в области промышленной безопасности, сообщается на сайте Приволжского управления Ростехнадзора. Об этом стало известно после проверки, проходившей с 30 июня по 27 июля.

«Тренировки работников в случае аварии проводятся без плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, осуществляется эксплуатация сооружений без продления сроков службы, в котельной не проводится проверка срабатывания предохранительных клапанов», — говорится в сообщении.

В отношении академии составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ.

В июле Ростехнадзор потребовал приостановить работы по строительству второй ветки метро в Казани, поскольку у «Казметростроя» отсутствовало разрешение на строительство.

КВ
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