Глава Минспорта РФ представил экс-министра образования РТ коллективу Поволжской академии

На пост ректора ПГАФКСИТ вступил бывший министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Коллективу его представил Министр спорта России Олег Матыцин.

Сообщается, что предыдущий ректор Юсуп Якубов переходит на другое место. Его поблагодарили за плодотворную работу, после чего вручили ему медаль Петра Лесгафта и государственную награду Татарстана - медаль «За доблестный труд».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что глава Минобранауки покинул свой пост. Должность министра ведомства Бурганов занимал с декабря 2017 года.