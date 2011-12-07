Подвиг Тани Мытаревой

Вечерами в кругу семьи мы, дети, часто просили отца Анвара Зариповича Вафина, участника Великой Отечественной войны, рассказать о боевых сражениях, но он не любил о них вспоминать.И все же иногда удавалось разговорить его. В те счастливые минуты мы слушали удивительные фронтовые истории, словно эпизоды остросюжетного романа. По памяти приведу один из его рассказов, сделаю это от первого лица:- У нас в дивизионе наравне с мужчинами-связистами служили женщины. Служили они хорошо, добросовестно, старались, чтобы дивизион имел всегда нормальную связь. Когда нужно, не дожидаясь помощи мужчин, отправлялись на устранение повреждений линии. Я никогда не забуду боевой подвиг Татьяны Мытаревой родом из Серафимовичского района Волгоградской области, спасший жизнь многих солдат. Произошло это в минуты короткого фронтового затишья. Во время дежурства Тани прервалась связь со штабом, который находился в километре от нас, в тылу. Идти туда надо было через небольшую лесопосадку. Мужчины были заняты прокладкой новых линий, и она одна побежала искать оборванный участок провода. Когда подошла к лесопосадке, то на ее противоположной стороне увидела вражеские танки и шедших за ними гитлеровцев. Юная Таня не растерялась, быстро подключилась к линии и обо всем увиденном рассказала командиру дивизиона. А заметила она подвижную вражескую группировку, которая намеревалась внезапно ударить нам в спину и выбить с удерживаемого плацдарма. Ну а дальнейшие события стали полной неожиданностью для противника, замысел его провалился, он был разгромлен, а наша стрелковая часть, оборонявшая плацдарм, избежала нападения с тыла. Фашисты оставили на поле боя два подбитых танка и десятки убитых солдат.Таня полтора года воевала в дивизионе, часто вспоминала о счастливых мирных днях, мечтала о семейном очаге. Ее очень любили, однако не суждено было девушке дожить до светлого дня победы.Трагическое событие случилось 9 января 1944 года на Украине, недалеко от города Винницы. При взятии села Еленовка под самый вечер Таня получила не опасное для жизни сквозное ранение в ногу. Ее сразу же повели к санитарному грузовику, стоявшему около сарая у крайнего дома. Никто не знал, что там притаились несколько недобитых фашистов. Они, скорее всего, ждали наступления темноты, чтобы убежать в лес, но, заметив движение возле грузовика, бросили в кузов несколько гранат. Таня погибла. Ей, наверное, было лет 20 или чуть больше, так же как и многим из нас. Мы тяжело переживали, когда теряли боевых друзей-мужчин, но особенно горько было, когда погибали прекрасные, совсем еще молоденькие девушки.