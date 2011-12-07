Кандидатов на высшую меру наказания в Татарстане пока нет

Наказание в виде реального лишения свободы постановлено только в отношении 28% осужденных.

Такую статистику привел в своем докладе на внеочередной XIV конференции судей РТ, состоявшейся в «Корстоне», Председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов.

«Пожизненное лишение свободы не назначалось, как и 2018 году», — отметил глава ведомства.

В своем выступлении он сообщил также, что судами республики за 2019 год рассмотрено более 895 000 дел и различных материалов, что на 4,5% больше, чем в 2018 году.

Более трети осужденных в Республике Татарстан в 2019 году получили условные меры наказания.

Приговоры с высшей мерой наказания, какой сейчас является пожизненное нахождение в местах не столь отдаленных и огороженных «колючкой», не применяется в нашей республике вот уже на протяжении двух лет.