В Татарстане назначен новый министр экономики

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил нового министра экономики республики. Им станет занимавший должность председателя Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов. О назначении было объявлено сегодня на традиционном еженедельном совещании при участии президента республики Рустама Минниханова.

Ранее Шагиахметов уже занимал должность министра экономики. Периодом его управления были 2010–2014 года.

Бывший министр Фарид Абдулганиев перейдёт на должность советника главы республики.