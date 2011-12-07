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71 новый случай заболевания COVID-19 выявили в Татарстане

Всего в республике зафиксировано 2 546 заразившихся пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 21.05.2020 10:35 часов дня зарегистрировано 317 554 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Всего в Татарстане с заражением коронавирусной инфекцией зафиксировано 2 546 пациентов. Прирост за последние сутки составил 71 новый случай. Среди выздоровевших 1 452 человек. Восемь татарстанцев скончались. 

География:

1. Казань – 45

2. Набережные Челны – 17

3. Апастовский район – 2

4. Арский район – 2

5. Балтасинский район – 1

6. Высокогорский район – 1

7. Нижнекамский район – 1

8. Пестречинский район – 2

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