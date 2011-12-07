Минцифры РТ определило территории для установки вышек сетей 5G

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана определило территории, на которых будут организованы пилотные зоны для тестирования сетей 5G.

По сообщению пресс-службы ведомства, тестирование будет проходить в пяти городах республики. Установить вышки сетей 5G с частотами 4,800-4,990 МГц и 25,25-27,5 ГГц планируют у завода КамАЗ, у казанского аэропорта, на Ямашева и в Вахитовском и Ново-Савиновском районах, а также в Альметьевске, Арске и Иннополисе.

Масштабирования сети 5G на территории Татарстана не планируется в ближайшие два-три года.