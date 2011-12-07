В Казани под строительство второй линии метро изымут земельные участки в Советском и Приволжском районах

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В Казани изымут восемь земельных участков в Советском и Приволжском районах под строительство станции метро «100-летие ТАССР». Постановление с соответствующей информацией опубликовано на официальном сайте исполкома.
Так, под снос пойдут киоски печати и ряд торговых павильонов. Вся недвижимость будет куплена у собственников после рыночной оценки специалистами из управления финансов.
Напомним, станция метро «100-летие ТАССР» входит в состав второй линии казанского метро, которая соединит пять районов города.