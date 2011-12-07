Цвет настроения – розовый!

На этот раз гостям предложили познавательно-развлекательный формат с выступлениями интересных спикеров и розыгрышем призов от партнеров. Все приглашенные женщины были одеты в красивые наряды разного оттенка розового цвета - так предполагалось по задумке хозяйки.

Основная тема встречи была задана спикером Галиной Титовой: практический психолог рассказала о любви. В эту тему углубились так глубоко, что начали с античной эпохи и на примерах трудов философов Платона и Аристотеля познакомились с древними греческими видами любви: эрос, людус, мания, сторге, прагма, агапе. Также обсудили, какие есть особенности и различия между языком любви у мужчин и женщин. И главный акцент сделали на специфику выражения чувств людей - визуалов, аудиалов и кинестетиков.

Далее выступила косметолог Эльза Давлетбаева, которая рассказала о важности правильного домашнего ухода за лицом и шеей. По ее мнению, вера в себя и понимание того, что ты красива, делает женщину привлекательней.

Еще один выступивший гость - стилист Нелли Арсланова, считает, что любовь к себе проявляется в эффектном гардеробе, аксессуарах и постоянном обновлении или ревизии своих любимых вещей. Рассказ о современных трендах в моде воодушевил девушек на создание своих новых образов.

Партнерами мероприятия выступили компания «Вода Сестрица», Organicfam, Cveya, Family cake, АО «Татспиртпром», Dva gvozdya, визажист Галина Ужакова.