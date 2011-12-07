ЦИК РТ: Выборы в сентябре будут безопасными

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщил, что в дни голосования на участках будут раздаваться маски и перчатки, а также одноразовые ручки.

Кондратьев почеркнул, что главным приоритетом организации голосования является безопасность здоровья всех избирателей. Поэтому на участках будут подготовлены основные средства индивидуальной защиты. Участникам голосования при входе будут измерять температуру, а затем выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки.

Потоки голосующих планируется разграничить. Вход и выход с участка будут расположены в разных местах помещения. Там же будут размещены дезинфицирующие коврики и антисептические средства для рук.