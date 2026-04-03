В Казани с 6 апреля открываются пункты приема старых автопокрышек на утилизацию

С 6 по 20 апреля жители столицы Татарстана смогут бесплатно сдать непригодные автомобильные шины в специальные оранжевые контейнеры. Пункты приема организованы во всех районах города, сообщили в УК «ПЖКХ».

Контейнеры и точки сбора установлены по следующим адресам:

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — на улицах Тэцевской, 211в (шиномонтаж) и Академика Лаврентьева, 8;

в Вахитовском и Приволжском районах — на улицах Тази Гиззата, 23; Авангардной, 88а; Технической, 118;

в Кировском и Московском районах — на улицах Клары Цеткин, 8б (шиномонтаж) и Васильченко, 6 («Точка сбора» работает с 7:00 до 19:00);

в Советском районе — на Сибирском тракте, 61 (шиномонтаж) и улице Родины, 45 (также с 7:00 до 19:00).

Принимаются только покрышки от легковых автомобилей и только от населения. Каждый пункт оборудован камерами видеонаблюдения, за порядком будут следить специально назначенные смотрители.