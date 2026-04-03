Татарстанцы оставили более 2 тысяч отзывов о реализации нацпроектов

С конца 2023 года в республике работает механизм сбора обратной связи от жителей. Оставить мнение о качестве работ можно по QR-коду на каждом социально значимом объекте, построенном или отремонтированном в рамках нацпроектов. На сегодняшний день поступило почти 2200 отзывов.

Большинство из них — положительные (75%) и нейтральные (10%). Чаще всего татарстанцы делятся впечатлениями о парках и скверах, обновленных по проекту «Инфраструктура для жизни» — около 75% оценок позитивные, 15% негативные. Остальные отзывы нейтральные. Негативные сообщения перенаправляют в муниципалитеты и профильные министерства для оперативного устранения недостатков.

В 2026 году в республике запланировано благоустройство 51 общественного пространства. Финансирование 42 объектов идет по линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Еще шесть территорий в малых городах будут обновлены благодаря победе во всероссийском конкурсе.

С 21 апреля на портале «Госуслуг» стартует общероссийское онлайн-голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году. Всего в этом году на реализацию нацпроектов в Татарстане направят около 54 млрд рублей.