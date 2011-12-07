В Татарстане появятся четыре реабилитационных центра

В Татарстане построят четыре медицинских реабилитационных центра. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.«На данный момент Татарстан нуждается в 900 реабилитационных коечных местах, для сравнения – это целая городская клиническая больница №7. Поэтому в ближайшем будущем в Татарстане появятся четыре самостоятельных реабилитационных центра», – объяснил глава ведомства.Один из четырех новых центров будет ориентирован на детей. Медучреждение уже строят на базе Детской республиканской больницы в Казани.Минздрав также прорабатывает вопрос строительства взрослого реабилитационного центра рядом с Республиканской клинической больницей.«И еще становление двух центров реабилитации прорабатывается в данный момент в Набережных Челнах и Альметьевске. Это будут центры, построенные на основе государственно-частного партнерства», – отметил Марат Садыков.