Хэдлайнером закрытия проекта «Зеленый фитнес» в Казани станет Элвин Грей

В казанском парке имени Горького состоится закрытие летнего сезона проекта «Зеленый фитнес». Планируется, что хедлайнером станет популярный исполнитель Элвин Грей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В программе ожидается выступление с концертной программой Элвина Грея, выступление духовой банды Just Brass, тренировки по зумбе, вручение призов победителям розыгрыша, джампинг, детское крио.

Начало праздника — в 15:00. Вход свободный, по регистрации на сайте.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Элвин Грей и Инзиля Фатхутдинова официально поженились.