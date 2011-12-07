Хэдлайнером закрытия проекта «Зеленый фитнес» в Казани станет Элвин Грей

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В казанском парке имени Горького состоится закрытие летнего сезона проекта «Зеленый фитнес». Планируется, что хедлайнером станет популярный исполнитель Элвин Грей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
В программе ожидается выступление с концертной программой Элвина Грея, выступление духовой банды Just Brass, тренировки по зумбе, вручение призов победителям розыгрыша, джампинг, детское крио.
Начало праздника — в 15:00. Вход свободный, по регистрации на сайте.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Элвин Грей и Инзиля Фатхутдинова официально поженились.