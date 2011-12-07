В Казани состоялась презентация книги «Татары на берегах Невы»

Как рассказал Рахим Халилович, работа над книгой длилась 7 лет. Он исследовал множество исторических материалов, хранящихся в архивах и фондах музеев Санкт-Петербурга, встречался с великими учеными, историками. Использовал он и свои журналистские материалы о жизни современных татар Северо-Западного региона России, республик Прибалтики. В результате получился настоящий энциклопедический труд, охватывающий временные рамки от 1703 года — года основания Петербурга — до наших дней.

— Татары были среди первых строителей Петербурга. Здесь была построена величественная соборная мечеть, выпущена первая в России газета на татарском языке. Здесь впервые в России был издан Коран. — отметил автор книги, которая издана при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и меценатов.

Наша справка

Рахим Теляшов — 10 лет проработал в постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Автор книг «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда», «Татары и русские» и других трудов.